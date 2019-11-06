Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, сообщает в среду, 6 ноября, Polsatnews.

"Безвизовые поездки в Соединенные Штаты на 90 дней для туризма и бизнеса будут возможны с 11 ноября этого года, то есть буквально через несколько дней", - заявил он.

Во время своего выступления в президентском дворце Дуда подчеркнул, что посол США Джорджет Мосбахер сообщила ему, что сегодня в Вашингтоне будет объявлено официальное уведомление о вступлении Польши в безвизовую программу и установлении даты, когда поляки смогут поехать в США без виз.

Дуда отметил, что это очень радостная новость для поляков.

Как известно, Польша была одной из последних стран ЕС, в отношении которой существовал визовый режим поездок в США.

В соответствии с миграционным законодательством США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам определенной страны не превысит 3%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира