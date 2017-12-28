Задержанный прежний хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов утверждал, что у него незаконно отобрали предприятие. Он открыл стрельбу на территории предприятия. Полицейские нашли стрелка, убившего человека в Москве Фото: EPA Аверьянов скрывался от правоохранителей, но в результате оперативно-розыскных мероприятий его обнаружили, задержали и доставили в Следственный комитет, сказал Титов.Московская прокуратура сообщила, что Аверьянов начал стрелять, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.Погиб один человек, трое пострадали. Предварительно сообщалось, что на территории предприятия мог произойти захват заложников, но в полиции опровергли эту информацию.Стрелок бросил карабин и бежал до приезда правоохранителей.В эфире местной радиостанции Аверьянов заявил, что у него "по поддельным документам отобрали фабрику" и он разорен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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