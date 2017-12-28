Кабмин разрешил предоплату поставляемого не в год оплаты пассажирского транспорта

Кабинет министров Украины разрешил предоплату пассажирского транспорта, который будет поставлен не в год осуществления предоплаты.
Согласно постановлению №1038 от 27 декабря, речь идет о закупке трамваев, троллейбусов, автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств.
Как сообщалось, 1 февраля 2017 года правительство разрешило предоплату до 70% стоимости троллейбусов, автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств на срок не более 8 месяцев, а также трамваев – не более 1 года.