Кабмин разрешил предоплату поставляемого не в год оплаты пассажирского транспорта Кабинет министров Украины разрешил предоплату пассажирского транспорта, который будет поставлен не в год осуществления предоплаты. Согласно постановлению №1038 от 27 декабря, речь идет о закупке трамваев, троллейбусов, автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств. Как сообщалось, 1 февраля 2017 года правительство разрешило предоплату до 70% стоимости троллейбусов, автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств на срок не более 8 месяцев, а также трамваев – не более 1 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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