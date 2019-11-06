Собака за миллион… лайков. В Кропивницком родители восьмилетнего мальчика пообещали подарить ему щенка лабрадора, если фото в сети наберет миллион лайков. Надеялись, что такого результата сыну быстро не достичь. Но как только Кирилл обратился к пользователям сети с просьбой поддержать мечту, его пост облюбовали пользователи со только мира.

Счастливый Кирилл выгуливает маленького лабрадора. Щенок у парня только неделю. Ранее родители не разрешали.

«На уроках надо было рассказать о своих питомцах. Но у меня не было питомца и мне не о чем было рассказать», – вспоминает Кирилл Пацеля, счастливый обладатель собаки.

Наконец, не устояв, мама пообещала: собаку купит. Но только после того, как получит в соцсетях миллион лайков. Фотография сына с плакатом за сутки получила более 200 тысяч лайков. И на пятый день их было уже больше миллиона. Мечта восьмилетнего Кирилла осуществилась. Лабрадора парень называл сам. Ником выбрал "Милли», от слова миллион. А вот воспитывать щенка помогает папа.

«Ходит выгуливает, я занимаюсь уборкой. Муж помогает с ребенком, с воспитанием собаки. Ну и так понемногу справляемся», – говорит Юлия Синенко, мама Кирилла в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Далее Кирилл планирует для новых подписчиков вести страницу в соцсети. Там рассказывать о своей жизни и приключениях Милли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира