За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска осуществили четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении”, — говорится в сообщении.

В частности, на Приазовье за ​​светлого времени суток боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям близко Водяного. Здесь соперник, сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские оборонные укрепления с неподконтрольной украинскому правительству Саханки, а впоследствии — вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с временно оккупированной Ужовки. В вечернее время НВФ из гранатометов и стрелкового оружия нарушили перемирие в пригороде Авдеевки.

“Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, обстреливал опорные пункты украинской армии”, — отметили в штабе.

Кроме того, под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки.

Отмечено, что на других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов двое военных сил АТО получили легкие ранения”, — сообщили в пресс-центре.

Как сообщал волонтеры отправили в АТО более 800 килограмм фруктов.

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