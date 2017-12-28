Жительница Виолетта Майлян, проживающая в штате Калифорния, подала иск против компании на суммму в 999 999 999 000 долларов за то, что производитель умышленно замедляет устаревшие , пишет со ссылкой на .

При этом обе женщины заявили, что по их мнению, руководство умышленно вводит своих клиентов в заблуждение, и, замедляя гаджеты, вынуждает людей приобретать новые.

"Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей", - отмечено в иске Виолетты Майлян.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира