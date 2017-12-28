|От Apple требуют триллион долларов за замедление iPhone
|28.12.2017 08:48
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Жительница Виолетта Майлян, проживающая в штате Калифорния, подала иск против компании на суммму в 999 999 999 000 долларов за то, что производитель умышленно замедляет устаревшие , пишет со ссылкой на .Подобный иск против компании также подала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви, однако женщина потребовала более скромную сумму от компании - 100 миллионов долларов.
При этом обе женщины заявили, что по их мнению, руководство умышленно вводит своих клиентов в заблуждение, и, замедляя гаджеты, вынуждает людей приобретать новые.
"Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей", - отмечено в иске Виолетты Майлян.
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