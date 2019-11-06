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Подозреваемый в стрельбе в Харькове сбежал в Россию
06.11.2019 20:42
Стрельба в Харькове - подозреваемый сбежал на территорию Российской Федерации
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
российской
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