Необычная съедобная ёлка появилась в Ливане (фото) Для создания новогоднего дерева ливанцам понадобилось 1,2 тысячи килограммов бананов. В пригороде Бейрута в Ливане установили необычную новогоднюю елку — сотни зеленых бананов, выложенные конусом и украшенные красными блестящими шарами и цветами. Жители города Даймур соорудили елку высотой восемь метров. Для создания новогоднего дерева ливанцам понадобилось 1,2 тысячи килограммов бананов. Довольные жители надеются в следующем году сделать елку еще краше. После того, как новогодняя красавица “пожелтеет”, власти Даймура планируют раздать поспевшие плоды всем желающим. Известно, что креативность ливанских жителей уже давно заслужила уважение во всем мире. Так, во многих городах страны существует традиция борьбы за первенство при создании оригинальной елки. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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