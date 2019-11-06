Робоча поїздка Президента України до Харківської області. Офіційний репортаж

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Президент України ініціює розгляд Кабінетом Міністрів питання щодо продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е держпідприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова» (ХКБМ), що входить до Державного концерну «Укроборонпром». Глава держави поставив завдання перед Кабінетом Міністрів України розглянути питання перенесення термінів поставки продукції.

«Стан підприємств Укроборонпрому жахливий. Нам треба зустрітися й узгодити план дій. Доручаю забезпечити продовження терміну виконання контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова», укладеного на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2016 року у частині перенесення дати остаточного відвантаження продукції до 31 серпня 2020 року», – сказав Володимир Зеленський під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК «Укроборонпром».

Працівники підприємств поскаржилися Главі держави на несвоєчасну виплату заробітної плати. Наразі заборгованість на заводах «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова» та «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» становить близько 235 млн гривень. А загалом станом на 1 листопада 2019 року заборгованість мали 43 підприємства Концерну. Вона сягнула 463 млн гривень.

«Заборгованість із заробітних плат на цих заводах – до чотирьох років. Дуже низька заробітна платня. Наприклад, на авіаційному заводі зарплата 3500 гривень. Як людина може працювати на державу за таких умов?» – сказав Володимир Зеленський під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК «Укроборонпром» у Харкові. Глава держави зазначив, що взимку на одному з підприємств люди працювали у холодних приміщеннях.

«Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де температура була нуль градусів. Тобто ми погано ставимося до людей, а потім хочемо, щоб вони поважали владу, Україну, нікуди не виїжджали і щоб працювали підприємства?» – зауважив Володимир Зеленський. Президент України закликав генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості із зарплати.

Також Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера. Глава держави вручив Олексію Кучеру службове посвідчення та представив його громаді краю.

«Вітаю вас. Поки що вітаю, а за результатами – побачимо», – сказав Президент. Голова Харківської ОДА подякував Володимиру Зеленському за довіру. Олексій Кучер зазначив, що пріоритетом його роботи буде залучення інвестицій, вирішення екологічних проблем, а також боротьба з корупцією. Фоторепортажи Популярные теги цирк, культура, заводы, Динамо, праздники, #Євромайдан, путешествия, Порошенко, юмор, Одесса, фотоконкурсы, дети, фотография, соревнования, оккупация, Нацгвардия, парады, бизнес, Александр Зубко, Путин, природа, архитектура, пейзажи, технологии, город, история, самолеты, Львів, дизайн, корабли, фотопроект, Львов, концерты, Россия, женщины, выборы, туризм, война, фотоподборки, суд, США, выставки, Майдан, Верховная Рада, кошки, музыка, акции, традиции, ВМС, общество, животные, марш, столкновения, экология, политики, депутаты, фотографы, автомобили, досуг, милиция, военная техника, Карпаты, авиация, Саакашвили, Донбасс, ВСУ, фестивали, Киев, Сергей Смоленцев, зима, футбол, мир, АТО, церковь, солдат, беспорядки, уикенд, транспорт, портрет, тест-драйв, ЗСУ, вера, Дмитрий Дятлов, стихийные бедствия, протесты, политика, спорт, Шахтер, мода, катастрофы, люди, учения, джаз, искусство, аннексия Крыма, полиция, живопись, митинги, знаменитости, НАТО Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец цирк, культура, заводы, Динамо, праздники, #Євромайдан, путешествия, Порошенко, юмор, Одесса, фотоконкурсы, дети, фотография, соревнования, оккупация, Нацгвардия, парады, бизнес, Александр Зубко, Путин, природа, архитектура, пейзажи, технологии, город, история, самолеты, Львів, дизайн, корабли, фотопроект, Львов, концерты, Россия, женщины, выборы, туризм, война, фотоподборки, суд, США, выставки, Майдан, Верховная Рада, кошки, музыка, акции, традиции, ВМС, общество, животные, марш, столкновения, экология, политики, депутаты, фотографы, автомобили, досуг, милиция, военная техника, Карпаты, авиация, Саакашвили, Донбасс, ВСУ, фестивали, Киев, Сергей Смоленцев, зима, футбол, мир, АТО, церковь, солдат, беспорядки, уикенд, транспорт, портрет, тест-драйв, ЗСУ, вера, Дмитрий Дятлов, стихийные бедствия, протесты, политика, спорт, Шахтер, мода, катастрофы, люди, учения, джаз, искусство, аннексия Крыма, полиция, живопись, митинги, знаменитости, НАТОЛеонид Швец Российско-украинский импичмент, или Предчувствие гражданской войны Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Офіс Президента України Харків, Україна 06.11.2019



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