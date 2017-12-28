Вице-премьер России Виталий Мутко ушел с поста глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года на фоне обвинений в причастности к поддерживаемой государством допинговой программы, передает со ссылкой на Радио Свобода.

Председательство в оргкомитете примет Алексей Сорокин, который до сих пор был исполнительным директором в этой структуре.

"Мутко будет продолжать осуществлять надзор за подготовкой регионов, а также координировать строительство необходимой инфраструктуры", - говорится в заявлении оргкомитета.

Ранее на этой неделе 59-летний В.Мутко приостановил деятельность на посту главы Российского футбольного союза. Он указал, что вернется на пост через шесть месяцев, "возможно, раньше".

Ранее СМИ сообщали, что В.Мутко уйдет с должности главы РФС в связи с давлением со стороны ФИФА на фоне допингового скандала.

Исполком МОК 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте.

По решению исполкома МОК, также дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Бывший министр спорта, вице-премьер России В.Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.

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