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Трамп выразил благодарность Волкеру за показания в Конгрессе
06.11.2019 21:00
Президент США поблагодарил Волкера за показания в Конгрессе Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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