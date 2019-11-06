Журналіст «Схем» Михайло Ткач розповів у Раді про тиск і перешкоджання
06.11.2019 21:09
6 ноября
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«В нашій країні не б'ють президента лише через те, що він президент», – з цих слів журналіст «Схем» Михайло Ткач розпочав свій виступ у Верховній Раді в межах слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їхнього вирішення». Розслідувач розповів: попри те, що закон захищає журналістів і їхню професійну діяльність – в Україні їх постійно б’ють і залякують. І причина цього – не у недосконалості законодавства, а у відсутності прецедентів покарання тих, хто погрожуєчи нападає на журналістів. Відтак Михайло Ткач звернувся до влади з вимогою до них виконувати їхню роботу й гарантувати закон. «Тим, хто не хоче, щоб ми розповідали суспільству про підкилимні домовленості, таємні зустрічі, де державні питання часто вирішуються на користь приватних осіб, я хочу відповісти, перефразувавши відомого політика та журналіста Вінстона Черчілля. Ми будемо знімати їх на пляжах, ми будемо знімати їх на узбережжях, ми будемо знімати їх в полях і на вулицях, ми будемо знімати на пагорбах. Ми будемо знімати. І ми ніколи не здамося», – підсумував журналіст.