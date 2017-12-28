Когда в разгар зимы житель Мелитополя (Запорожская область) Ярослав Кориков идет по улице, одетый лишь в футболку и брюки, прохожие останавливаются, пожимают плечами и с удивлением смотрят вслед.

С Ярославом Михайловичем мы знакомы давно, но долго не виделись. И вот перед Новым годом столкнулись буквально нос к носу и решили присесть на лавочку в маленьком скверике, чтобы пообщаться.

— По сравнению с Полтавой, откуда я переехал в Мелитополь, здесь довольно жарко, — говорит 67-летний Ярослав Кориков.

А я про себя отмечаю, что табло уличного термометра показывает плюс один градус.



Ярослав Михайлович откашливается. Но сразу поясняет, что это не признак простуды — просто в молодости он работал на пыльном производстве. В дальнейшем Кориков был главным энергетиком больницы, заместителем директора на одной из фабрик в Полтаве…

— Когда вы заметили, что не реагируете на холод?

— Еще в детдоме. Я родом из Трускавца. Когда родители погибли, нас, четырех братьев (я младший, старших уже нет в живых), отдали в детдом. Я рос очень слабым, все болячки ко мне цеплялись. А недалеко от детдома под горой был источник. И я стал бегать к нему умываться, причем круглый год. Так и закалился.

А когда нам, пацанам, хотелось играть в футбол, мы скидывали обувку (сапоги детдомовцам выдавали один раз в три года), босыми ногами вытаптывали в снегу площадку и гоняли мяч, сделанный из тряпок. И никто не простужался! Даже медсестра в детдоме удивлялась: «Что я здесь делаю? Никто не болеет».

— Закалка помогла вам в жизни?

— Удалось сэкономить на теплой одежде, — смеется Ярослав Михайлович. — И на шапках тоже. У меня вообще нет головных уборов, кроме летней шляпы, которую называю «сомбреро». В моем районе уже все привыкли к тому, что я круглый год легко одет. А стоит попасть в другой район города, многие пальцем тычут. Но я давно не обращаю внимания на реакцию окружающих. До минус десяти градусов хожу в футболке, потом надеваю свитерок или спортивную курточку.

— И как жена к этому относится?

— Ругает! Когда идем гулять, говорит: «Одевайся потеплее, чтобы на тебя не показывали пальцем».

— Так, может, вы и в проруби купаетесь?

— Здесь негде, а в Полтаве купался. Там Ворскла, хорошая речка… Я же стал мастером спорта по плаванию в 14 лет. Ездил на соревнования, в сборную Украины входил, затем работал тренером в полтавском «Спартаке».

— Я заметила, вы очень быстро ходите.

— Однажды в Полтаве, мне тогда лет сорок было, я поспорил на ящик коньяка, что по дорожке стадиона пройду десять километров за час. Прошел за 58 минут. Просто шагал и думал о своем, так и выиграл. Но с теми, с кем спорил, коньяк распивать не стал, потому что они не верили в меня. А дома с друзьями посидели, отметили выигрыш.

— Мужчина, вам не холодно? — сочувственно спросила проходившая мимо пенсионерка и неодобрительно посмотрела на меня с диктофоном. Очевидно, решила: это из-за меня Кориков «мерзнет» на скамейке.

— Вот видите? И так всегда, — улыбнулся Ярослав Михайлович.

однако, Кориков не считает уникальной способность своего организма выдерживать холод. Говорит, что встречал немало таких людей, как он, причем не только мужчин, но и женщин.

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