Брат Меган Маркл, Томас, ще в 2018-му відправляв листи до палацу, в яких заявляв, що Мег там утримують силоміць, а тепер пішов далі: він висміяв королівську сім'ю в новій рекламі пива Classic New York Beer!







Ролика в Мережі поки немає, але відомо, що Томас зіграв злодія, якому потрібно вкрасти корону Єлизавети II. У відео з'явився і двійник Меган Маркл! Герцогиню в рекламі зіграла актриса Рене Вуд: за сюжетом, вона чекає брата на задньому сидінні Rolls Royce в тіарі і коштовностях, коли той повертається з завдання.



Прем'єра відео (вона запланована на кінець листопада) відбудеться спочатку в Китаї, а потім і в Нью-Йорку. І Томас, за словами джерела з його оточення, впевнений, що його знаменита сестра з гумором віднесеться до реклами і «погодиться випити з ним по кухлю пива»!



Нагадаємо, конфлікт Меган Маркл з сім'єю триває вже майже два роки: все почалося ще до її весілля з принцом Гаррі, коли сестра і батько герцогині звинуватили її в байдужості до власних рідних. З тих пір вони постійно дають скандальні інтерв'ю, в яких критикують Меган!

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