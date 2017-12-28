



Відома українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик, яка зараз очікує другу дитину, днями разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким святкувала річницю весілля. Зірка привітала коханого неймовірно зворушливим дописом.



Так, як виявилося, шість років тому, відразу після розпису Лілія Ребрик та Андрій Дикий вирушили в студію каналу СТБ і в прямому ефірі шоу "Танці з зірками" виконали свій перший весільний танець.



"Наш весільний вальс в прямому ефірі... Продовження танцю у мого улюбленого @andrii_dykyi Сьогодні рівно шість років як ми одружилися! День народження нашої Дикої сімейки!!! ШІСТЬ РОКІВ…. Як час летить. Сьогодні у нас чавунне весілля", - підписала відео Лілія.



Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliya_rebryk) 23 Гру 2017 р. о 2:18 PST

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