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Зеленский провел переговоры с Эрдоганом по телефону
06.11.2019 21:36
Зеленский провел переговоры с Эрдоганом по телефону
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
телефону
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