Суд не обнаружил нарушений в засекречивании деклараций военных прокуроров

Окружной административный суд г.Киева не установил нарушений законодательства при принятии главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом постановления про закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры, сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

"Суд принял решение – отказать истцу в удовлетворении иска. Данное решение было принято. несмотря на то, что судом не установлено нарушение предписаний действующего законодательства при принятие Анатолием Матиосом соответствующего постановления, целью которого – закрытие информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры для их безопасности и безопасности их семей", – говорится в заявлении.

"Истец просил признать противоправным и отменить постановление заместителя Генерального прокурора Украины – главного военного прокурора Анатолия Матиоса в части о применении мер специальной безопасности по закрытию информации об имущественном положении должностных лиц военной прокуратуры", – отмечает пресс-служба.