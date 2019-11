24 листопада пройде щорічна музична премія American Music Awards 2019. Стало відомо, що на церемонії виступить Селена Гомес (вона виконає свій новий хіт Lose You To Love Me). Цікаво, що на премії також обіцяють появу Джастіна Бібера, який може вручити нагороду групі Dan + Shay.



Якщо Селена Гомес і Джастін Бібер разом з'являться на церемонії, це буде їх перша зустріч після розставання два роки тому. Здається, буде дуже цікаво!