Российский спутник "Ангосат", запущенный с космодрома Байконур в ночь на 27 декабря, не вышел на связь, вероятно, произошел сбой в работе блока распределения питания, пишет "Коммерсантъ". Российский спутник вывели на орбиту, но связи с ним нет Фото: EPA Собеседник в правительстве рассказал, что проект по запуску спутника для Анголы, связь с которым была утрачена вскоре после запуска в ночь на 27 декабря, был "достаточно важным для России". Первый ангольский аппарат подобного типа предназначался для обеспечения теле- и радиовещания в Африке.Собеседник в космической отрасли отмечает, что формально "Роскосмос" не имел отношения к этому проекту, так как договор с Анголой был заключен компанией "Энергия", производителем спутника. Однако после ноябрьской неудачи при пуске ракеты "Союз-2" со спутником "Метеор" с космодрома Восточный очередной случай будет ассоциироваться именно с "Роскосмосом", считает источник.После отделения от разгонного блока "Фрегат" ангольский спутник вышел на связь, но позже от него вдруг перестала поступать телеметрическая информация.Приоритетной версией ЧП считается сбой в работе блока распределения питания, сказал собеседник издания в "Роскосмосе". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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