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Правительство РФ потребует "жестких мер" в связи с неудачным запуском спутника для Анголы
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28.12.2017 09:05
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Российский спутник "Ангосат", запущенный с космодрома Байконур в
ночь на 27 декабря, не вышел на связь, вероятно, произошел сбой в
работе блока распределения питания, пишет "Коммерсантъ". Российский
спутник вывели на орбиту, но связи с ним нет Фото: EPA Собеседник в
правительстве рассказал, что проект по запуску спутника для
Анголы, связь с которым была утрачена вскоре после
запуска в ночь на 27 декабря, был "достаточно важным для России".
Первый ангольский аппарат подобного типа предназначался для
обеспечения теле- и радиовещания в Африке.Собеседник в
космической отрасли отмечает, что формально "Роскосмос" не имел
отношения к этому проекту, так как договор с Анголой был заключен
компанией "Энергия", производителем спутника. Однако
после ноябрьской неудачи при пуске ракеты "Союз-2" со
спутником "Метеор" с космодрома Восточный очередной случай будет
ассоциироваться именно с "Роскосмосом", считает источник.После
отделения от разгонного блока "Фрегат" ангольский спутник вышел на
связь, но позже от него вдруг перестала поступать
телеметрическая информация.Приоритетной версией ЧП считается сбой в
работе блока распределения питания, сказал собеседник издания в
"Роскосмосе".
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