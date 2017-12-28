Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на данный момент оснований для объявления подозрения по делу лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили и его соратника Севериона Дангадзе довольно, сообщает РБК-Украина.

"На данный момент оснований для подозрения довольно. Дальнейшие следственные действия должны привести нас к обвинительным актам. Оснований для подозрений довольно, для меры пресечения в виде домашнего ареста - более чем достаточно", - сказал он.

Луценко также отметил, что сейчас никто, кроме специализированного государственного института Украины, не проводит экспертизы предоставленных следствием аудиозаписей по этому делу.

Напомним, ранее руководитель "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко поручил собирать на него компрометирующую информацию. "Генпрокурор поручил собирать компрометирующие материалы на меня, Данилюка и других. Имеются ввиду записи телефонных разговоров и все, что касается личности", - утверждает политик.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины требует от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сдать образец голоса.

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