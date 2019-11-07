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Різ Візерспун в кораловому платті власного бренду готується до Різдва
07.11.2019 06:28
Різ Візерспун виклала по-справжньому новорічне фото на тлі ошатної ялинки, підписавши:

«Гірлянди на ялинці означають тільки одне... Хто ще готовий до свят?»

Актриса в яскраво-кораловому платті в дрібний горошок нагадує чарівну героїню американської мелодрами 50-х років, коли в моді були елегантні жіночні сукні і бездоганні зачіски. Навіть фільтр фоторедактора підтримав загальну атмосферу ретро. Щодо самої сукні, то вона від власного бренду Різ Візерспун Draper James, її можна знайти на офіційному сайті марки.

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Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)


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