Президент России принял резонансное решение по обмену пленными на Донбассе из-за давления Запада, предстоящих выборов и чемпионата мира по футболу.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, передает .

"Сработало политическое давление западных лидеров, подержавших позицию руководства Украины - "перемирие" без освобождения украинских заложников невозможно", – отметил он.

Второй причиной, по мнению журналиста, являются предстоящие выборы президента в России и чемпионат мира по футболу.

"Западные лидеры, участники переговоров в рамках Минского и Нормандского форматов часто договаривались с Путиным об обмене, он всегда это срывал. Путин сейчас нуждается хотя бы в снижении критики из ЕС и - в России очередные выборы Путина, единственный оппозиционный кандидат не зарегистрирован и отстранен от участия в выборах, Запад критикует российские власти. А летом чемпионат мира по футболу - Путин хочет представить его как российский триумф и сгладить российский допинговый позор на олимпиаде в Сочи", – заявил Бутусов.

Он отметил, что третья причина – в Кремле есть рычаг давления и позиция для переговоров.

"Обмен пленными Россия прекратила, поскольку собственные наемники и агенты для особой ценности не представляют, а вот украинские пленные для нашего государства важны, украинские лидеры постоянно поднимают эту тему на переговорах, и пленные в кремлевских раскладах еще один рычаг давления и еще одна переговорная позиция", – подчеркнул он.

Бутусов подчеркнул, что шантаж со стороны Кремля не прекратится, потому что в руках российских спецслужб находятся свыше 100 заложников. Большинство из них - гражданские лица, брошенные в тюрьму по беспределу.

"Освобождение большой группы пленных - огромное достижение для Украины, результат работы только государства. Большое событие, которое показывает - что бы ни было, как бы ни упирался враг, но мы своих не бросаем. Важное доказательство состоятельности нашего государства и общества. Но впереди еще много задач - надо менять остальных", – резюмировал Бутусов.















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