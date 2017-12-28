По данным группы «Информационное сопротивление», в ряде частей и подразделений «1-го АК ДНР» приказами командиров отменены увольнения в период с 1-го по 8-е января 2018 г, что вызвало крайнее недовольство между боевиков.

Командование объясняет запрет на увольнения «готовностью ВСУ под прикрытием перемирия перейти в наступление», информирует еizvestia.com.

Характерно, что данный запрет на увольнения в «1-м АК ДНР» «совпал» с прибытием на Донбасс нескольких съемочных групп российского ТВ общей численностью около 30 человек (идентифицированы съемочные группы российских телеканалов «Россия 24» и «ОРТ»).

Перед съемочными группами стоит задача фиксации и подготовки репортажей о «грубом срыве перемирия украинскими войсками». В настоящее время журналисты «Россия 24» находятся в н.п. Горловка, журналисты «ОРТ» — в н.п. Донецк. В связи с этими «подготовительными мероприятиями», в новогодние и рождественские праздники не исключены вооруженные акции со стороны оккупационных войск с целью провокации ВСУ на открытие ответного огня с обвинениями в «срыве перемирия».

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