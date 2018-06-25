Экспорт товаров в Великобританию за четыре месяца этого года увеличился на 25,7 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает

"Экспорт товаров в Великобританию за четыре месяца этого года составил 186,7 млн долларов и увеличился на 25,7 млн долларов по сравнению с 4 месяцами 2017 года. В экспорте из Украины в Великобританию появилось 204 субпозиции (новые), это дополнительные 9,4 млн долларов экспорта товаров", - написала Никольская.

Напомним, за четыре месяца текущего года экспорт товаров вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным торговым партнером Украины остался ЕС с долей в 41,9% во внешнеторговом обороте товаров Украины.

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