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Журнал Forbes назвал Дизеля самым кассовым актером года
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28.12.2017 09:12
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Фильмы с участием Вина Дизеля "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое
господство" собрали в прокате более $1,6 млрд. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Дизель возглавил список самых
кассовых актеров Фото: ЕРА Список возглавил Вин Дизель –
фильмы с его участием "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое
господство" собрали в прокате более $1,6 млрд.На втором месте
расположился Дуэйн Джонсон ($1,5 млрд), на третьем – Галь
Гадот ($1,4 млрд).В топ-10 также вошли: Эмма Уотсон ($1,3 млрд),
Джонни Депп ($1,1 млрд), Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), Том Холланд
($888 млн), Крис Пратт ($864 млн), Крис Хемсворт ($845 млн), Джон
Бойега ($815 млн).
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