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Журнал Forbes назвал Дизеля самым кассовым актером года
28.12.2017 09:12
Фильмы с участием Вина Дизеля "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое господство" собрали в прокате более $1,6 млрд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дизель возглавил список самых кассовых актеров Фото: ЕРА Список возглавил Вин Дизель – фильмы с его участием "Форсаж 8" и "Три икса: Мировое господство" собрали в прокате более $1,6 млрд.На втором месте расположился Дуэйн Джонсон ($1,5 млрд), на третьем – Галь Гадот ($1,4 млрд).В топ-10 также вошли: Эмма Уотсон ($1,3 млрд), Джонни Депп ($1,1 млрд), Дэйзи Ридли ($1,08 млрд), Том Холланд ($888 млн), Крис Пратт ($864 млн), Крис Хемсворт ($845 млн), Джон Бойега ($815 млн).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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