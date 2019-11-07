|Киевский теракт: на Житомирской трассе мотоциклист бросил взрывчатку на крышу автомобиля известного рейдера
|07.11.2019 07:46
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В Киеве на Житомирской трассе произошел теракт: на развороте на село Чайки мотоциклист бросил на крышу автомобиля взрывное устройство, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает
Автомобиль Mercedes, который взорвал мотоциклист на Житомирской трассе в Киеве, принадлежит директору фармацевтической компании Игорю Сало. Об этом сообщает Киев Оперативный со ссылкой на свои источники.
По информации издания, в результате теракта погиб охранник Сало. Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты и следователи
Как сообщается, в данный момент по Киеву и области введен план-перехват "Сирена" по розыску и задержанию черного мотоцикла BMW. По предварительным данным, люди на этом мотоцикле подорвали автомобиль Mercedes, бросив в него взрывное устройство. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.
В то же время другие источники сообщают, что мужчина на мотоцикле положил неизвестный предмет на машину марки Mercedes-Benz, которой владеет киевлянка Островская, 1985 г. рождения.
В результате взрыва несколько человек также получили травмы. В частности, Сало Игорь Владимирович, 1962 г. р., (занимается фармацевтическим бизнесом) и Воловик Сергей Анатольевич, 1985 г. р., а также погиб Ерченко С. (охранник).
По информации интернет-СМИ, Игорь Сало является российско-украинским бизнесменом и известен в бизнес-кругах обеих стран.
Правда, известность эта, судя по многочисленным публикациям, скорее отрицательная (хотя и нельзя исключать, что многие из этих статей заказные и сознательно дискредитируют Сало).
Также в интернете пишут, что Игорь Сало, с использованием имеющихся связей в Верховной Раде и Министерстве АПК Украины, проводит активные действия, конечной целью которых является приватизация ГП "Артемсоль".
Как отмечает в Facebook блогер Станислав Речинский, Игорь Сало и его семья ранее занимались фармацевтическим бизнесом. Однако предприниматель сейчас известен не столько фармацевтическим бизнесом, сколько "Центрэнерго", уголь и связью с Тригубенко.
По его словам, кипрской компанией Sovewick Holding Limited, согласно информации сайта "Наші Гроші", владеет фирма с Маршалловых островов Blans Investment Inc. Бенефициары в этой юрисдикции не раскрываются. Так, в 2012 году, согласно информации реестра юрлиц, у Sovewick Holding Limited была доля в харьковском ООО "СБМ+". Профиль этой компании — торговля нефтепродуктами. Сейчас она контролируется структурами государственной азербайджанской корпорации Socar. В конце 2012 года это был партнерский бизнес азербайджанцев, Sovewick Holding Limited и бизнесмена Геннадия Йоффе, а еще раньше партнером Йоффе по "СБМ+" был близкий к нему — Владимир Сало. Стоит отметить, что Геннадий Йоффе, Игорь Сало и Владимир Сало в этом случае не отошли от своего стиля ведения бизнеса и получив деньги от компании "Socar" не выполнили взятые на себя обязательства.
В 2015-м источники