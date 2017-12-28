Авария произошла на Херсонском шоссе в городе Николаев,передает со ссылкой на .

Утром 27 декабря, джип Antara на высокой скорости протаранил троллейбус. Иномарка ехала в центр города, на перекрестке с ул. Круговая водитель не справился с управлением. В результате столкнулся с троллейбусом, который стоял на обочине.

"В результате аварии 25-летний водитель внедорожника с черепно-мозгового травмой был госпитализирован в больницу скорой помощи, его состояние тяжелое. В троллейбусе пассажиров не было, водитель не пострадал", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

Троллейбус загорелся во время движения.

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