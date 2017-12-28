Кабмин расширил пилот по выплате компенсаций работникам посольств в иностранной валюте до 100 диппредставительств и продлил до 2020

Кабинет министров Украины продлил срок реализации пилотного проекта по выплате компенсаций работникам некоторых посольств Украины в иностранной валюте до 1 января 2020 года, расширив перечень таких дипломатических представительств до 100.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря.

Ранее крайним сроком реализации пилотного проекта было установлено 1 октября 2018 года.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, компенсация стоимости аренды жилья и коммунальных услуг, связанных с арендой, и других расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей в целях обеспечения доступа к мобильному Интернету и связи, проведение текущих протокольных встреч, проезда в ежегодный отпуск и перевозки багажа во время ротации предусмотрена, как и ранее, для работников посольств Украины в Бельгии, Китае, Корее, Литве, Ливане, США и Германии, генерального консульства в Нью-Йорке, Миссии Украины при НАТО и постоянного представительства при ООН.

Компенсация в иностранной валюте стоимости аренды жилья и коммунальных услуг предусмотрена для сотрудников еще 90 дипломатических представительств Украины за границей.

между таких представительств: посольства в Австрии, Беларуси, Аргентине, Великобритании, Греции, Грузии, Египте, Испании, Италии, Канаде, Малайзии, Мексике, Норвегии, России, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии; представительства Украины при международных организациях в Вене, при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, при СНГ, ЕС, ЮНЕСКО.

При этом пилотный проект не распространяется на сотрудников дипучреждений, завершение срока командировки которых запланировано на 2018 год, а также военных атташе и представителей Министерства обороны при диппредставительствах.