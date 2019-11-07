Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа" и главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Видео впоследствии было опубликовано в интернете.

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал Геруса предателем, который работает в интересах Кремля.

Как написал вскоре Герус на свое странице в Facebook , Ляшко устроил шоу-провокацию.

"Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко, ожидал меня в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивают "немонополиста", и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес. Конечно же, претензия Ляшко - это импорт электроэнергии", - заявил Герус.

По его словам, пострадала только рубашка.



"Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - заявил Герус.

Сам Ляшко пока случай не комментировал. Однако ранее сегодня на странице политика в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса.

"В сентябре "Слуга народа" Андрей Герус "протащил" поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре, - 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч. Действия Геруса - предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которую надо немедленно расследовать", - заявил Ляшко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира