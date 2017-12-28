Средства ПВО отразили ракетную атаку по российской авиабазе Хмеймим, сообщило издание Al Masdar. Российские вертолеты вылетели на патрулирование после запуска ракет по базе Хмеймим Фото: EPA (архив) По информации источников, три ракеты были выпущены из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб, который контролирует вооруженная оппозиция. Две из них были отражены системой ПВО, еще одна не долетела до места назначения и взорвалась в районе города Джабла.Отмечается, что после атаки российские вертолеты начали патрулирование района, из которого были запущены ракеты.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.22 декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен.По словам министра, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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