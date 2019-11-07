Вуличні образи Наомі Кемпбелл зазвичай обмежуються стрітстайлом під час Тижня моди. Здається, що застати супермодель зненацька - завдання непосильне навіть для бувалих папараці. Як не старалися фотографи відобразити Кемпбелл на пересічній прогулянці в Лос-Анджелесі, а виглядає Наомі все одно чудово, навіть в максимально розслабленому образі.



Чорна пантера fashion-індустрії підтримує себе у формі 24/7: доказ - ідеальна фігура в чорних легінсах, вільній картатій фланелевій сорочці і сірих кросівках Nike.







