|Северную Корею обвиняют в радиационном облучении своих жителей
|28.12.2017 09:20
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В ходе обследования граждан КНДР, которые сбежали из своей страны, были обнаружены признаки «подозрительного облучения».
Об этом сообщает издание Yonhap.
Исследователи предполагают, что ядерные испытания в КНДР могли коснуться мирное население.
Были проведены медицинские обследования 30 перебежчиков, которые жили в районах, расположенных близко ядерного полигона в КНДР (округ Килью).
«Можно подозревать возможность радиационного облучения, но не было проверено, повлияли ли ядерные испытания на человека, поскольку в Северной Корее отсутствует информация, оценивающая условия жизни», — подчеркнули исследователи.
По данным издания, в указанном районе были проведены по меньшей мере 6 ядерных испытаний.
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