В ходе обследования граждан КНДР, которые сбежали из своей страны, были обнаружены признаки «подозрительного облучения».

Об этом сообщает издание Yonhap.

Исследователи предполагают, что ядерные испытания в КНДР могли коснуться мирное население.

Были проведены медицинские обследования 30 перебежчиков, которые жили в районах, расположенных близко ядерного полигона в КНДР (округ Килью).

«Можно подозревать возможность радиационного облучения, но не было проверено, повлияли ли ядерные испытания на человека, поскольку в Северной Корее отсутствует информация, оценивающая условия жизни», — подчеркнули исследователи.

По данным издания, в указанном районе были проведены по меньшей мере 6 ядерных испытаний.

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