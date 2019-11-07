Луценко подтвердил информацию, что уходит из политики, только пока ещё не решил навсегда или нет. Об этом он сказал в эфире 1+1 в программе «сниданок».

Жена будет иметь маленький семейный бизнес, а сам Юрий Витальевич откроет фонд украинской книги.

Луценко умышленно пришел на 1+1 , чтобы всем своим оппонентам показать, что «крыша» у него в Украине хорошая, и никто его в ближайшее время трогать не будет. Семья Луценко успеет не спеша вывести все активы с Украины. Даже смогут легко прилетать в Киев на встречи с друзьями.

Луценко «крышует» запад и лобби группы гарантировали Юрию Витальевичу, лондонский «уют».

Источник сообщает , что Луценко для себя видит будущее, такое как у первого Президента независимой Украины Леонида Кравчука, который ушел с прямой политики, но остался в «околополитических» раскладах.

Луценко будет двигать уже не себя в украинской политике, а свои политические проекты, но это будет позже…

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