|Луценко ушёл из политики, но не совсем
|07.11.2019 08:24
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Луценко подтвердил информацию, что уходит из политики, только пока ещё не решил навсегда или нет. Об этом он сказал в эфире 1+1 в программе «сниданок».
Жена будет иметь маленький семейный бизнес, а сам Юрий Витальевич откроет фонд украинской книги.
Луценко умышленно
Луценко «крышует» запад и лобби группы гарантировали Юрию Витальевичу, лондонский «уют».
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Луценко будет двигать уже не себя в украинской политике, а свои политические проекты, но это будет позже…