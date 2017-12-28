|«Как Чужой» — в Канаде обнаружили останки ужасающего существа (фото)
|28.12.2017 09:28
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Ученые не исключают, что существо является близким родственником клещей и пауков, сообщает LIGAnews.
Само существо было небольших размеров, однако сложная система челюстей и щупалец делала его очень грозным. Скорее только, оно очень быстро двигалось и могла разорвать в клочья всех бронированных обитателей океана.
Аналог «чужого» жил в эпоху «кембрийского взрыва» около 500 млн лет тому назад. Первые останки существ были обнаружены в Канаде еще в начале 20-го века, но до сих пор изучаются учеными.
Учены дали название существу Habelia optata. Только недавно удалось установить, что они родственники ракоскорпионов и многоножек, но очень близки к паукам.
Самое интересное у существа – рот. Он состоит из семи пар конечностей, пять из которых напоминают не то челюсти, не то клешни. Также у существа было пять пар ног.
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