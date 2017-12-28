В результате взрыва в Санкт-Петербурге пострадали уже 13 человек. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте 13 человек", - сообщила Митянина.

Согласно ее словам, пятеро пострадавших отказались от госпитализации. Восемь госпитализированных находятся в стационаре, из них пятеро в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в супермаркете Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате пострадали более десяти человек.

По данным источника, взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток" в торговом центре на Кондратьевском проспекте.

Стоит отметить, что из-за взрыва неустановленного устройства пострадали около десяти человек и повреждена касса.

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