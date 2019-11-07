Информатором разведки, который пожаловался в спецорганы о давлении президента США Дональда Трампа на руководство Украины, оказался чиновник администрации экс-президента США Барака Обамы Эрик Чиарамелла. Об этом сообщает Breitbart со ссылкой на Real Clear Investigations.

Чиарамелла был директором по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности во время президентства Обамы. Он занимался политикой Украины. Сейчас он работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении.

Чиарамелла входил в перечень лиц, заинтересованных в предоставлении кредитных гарантий Украине на сумму в 1 млрд долларов, как свидетельствуют данные рассылки электронной почты времен Обамы, которые были опубликованы Государственным департаментом в рамках двух предыдущих запросов в рамках Закона о свободе информации. Имя Чиарамеллы встречается в шести электронных письмах того времени. В одной из электронных переписок под названием "Гарантия займа" участвовала прежний помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая была главным адвокатом политики гарантирования займов в Украине.

Чиарамелла взаимодействовал во вопросам Украины с людьми, которые играли ключевую роль в составлении досье против Трампа, которым занималась компания Fusion GPS. Профинансировал подготовку досье избирательный штаб Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии. Автор досье Кристофер Стил направил Нуланд информацию по вопросам Украины.

Чиамарелла был в курсе о том, какую политику формировали топ-чиновники в отношении Украины. Кредитная гарантия Киеву была предоставлена в 2016 году после того, как Украина согласилась на несколько реформ, а также увольнение генерального прокурора страны Виктора Шокина. Тогда как раз Шокин расследовал деятельность украинской газовой компании Burisma, в которой работал Хантер Байден на должности члена совета директоров. Джо Байден тогда заявлял, что лично угрожает удержать гарантии по кредитам для Украины, если Шокин не будет уволен.

Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера.

Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США.

В ходе расследования конгрессмены пожелали установить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.

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