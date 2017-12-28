Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию вернуть своих представителей в общий центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента Хизер Науэрт, передает .

"Подчеркивая обеспокоенность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь призвал Россию вернуть своих представителей в общий центр по контролю и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", - говорится в заявлении по результатам разговора.

Как сообщал , РФ отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

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