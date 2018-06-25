Если бы президент Турции Реджеп Эрдоган попросил российского президента Владимира Путина отпустить украинского политзаключенного Олега Сенцова, тот бы выполнил, считает адвокат украинца Дмитрий Динзе. Сенцов объявил голодовку 14 мая Фото: radiosvoboda.org "Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", – сказал Динзе.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. В СЕ уточнили, что Ягланд обратится по этому поводу к президенту России Владимиру Путину 25 июня.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов, но прекращать голодовку отказывается.Сегодня Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым.Турецкие власти участвовали в процессе освобождения заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. 12 июня президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Турцию призывал Эрдогана способствовать освобождению задержанных или осужденных в РФ украинцев. 18 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Эрдоган обещал помочь освободить украинских политических заключенных в РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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