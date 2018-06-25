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Адвокат считает, что заставить Путина отпустить Сенцова может Эрдоган
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25.06.2018 16:46
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Если бы президент Турции Реджеп Эрдоган попросил российского
президента Владимира Путина отпустить украинского политзаключенного
Олега Сенцова, тот бы выполнил, считает адвокат украинца Дмитрий
Динзе. Сенцов объявил голодовку 14 мая Фото: radiosvoboda.org "Я
знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или
попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к
нему прислушивается Владимир Владимирович", – сказал
Динзе.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.20 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов
подать прошение о помиловании Сенцова. В СЕ уточнили, что
Ягланд обратится по этому поводу к президенту России Владимиру
Путину 25 июня.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для
помилования предусмотрена процедура, которая инициируется
самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет
просить Путина о помиловании.21 июня уполномоченная Верховной
Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на
адвоката Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с
сердцем и почками. Он похудел на 13 килограммов,
но прекращать голодовку
отказывается.Сегодня Денисовой отказали в видеосвязи с
Сенцовым.Турецкие власти участвовали в процессе
освобождения заместителей главы Меджлиса крымскотатарского
народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. 12 июня президент
Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в
Турцию призывал Эрдогана способствовать освобождению
задержанных или осужденных в РФ украинцев. 18 июня министр
иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что
Эрдоган обещал помочь освободить украинских политических
заключенных в РФ.
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