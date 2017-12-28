По инерции приняв вчерашний, ново-празднично-католическо-рождественский понедельник за просто понедельник и проработав весь день, я вышел вечером из машины в центре и удивился, попав в слишком плотную для обычного дня толпу, которая деловито шла во всех направлениях, пишет Дмитрий Томчук, передает .

Мне стало интересно: куда все идут? Быстро я выяснил, что по магазинам. Все магазины битком. Неважно, что в них продается. Люди со сосредоточенным видом идут покупать, что именно – это вторично. До моей встречи оставалось еще полчаса, я был в квартале от места. И я просто стал заходить во все магазины по пути: игрушек, дорогих гаждетов, продуктовый, белья, дешевых гаджетов, бытовой электроники, снова продуктовый, швейцарских часов.

Из стройной картины выбились только швейцарские часы: там было так же мертво и пусто, как всегда. Во всех остальных была одна и та же картина: люди гребли. Еду в объемах, немыслимых в другое время года – после праздников до трети этих продуктов окажутся в мусоре; непродовольственные товары самых неожиданных свойств – часть из них после праздников никогда не будут использованы – уйдут на вечную стоянку в шкафы или повиснут на много месяцев на OLX. Даже с дорогими гаджетами случается прокол: никогда вторичный рынок электроники не бывает так богат и недорог, как после благословенного Нового года: люди сливают весь подаренный не в коня корм и пытаются хотя немного возместить потраченные за первую неделю января деньги. Приписки к продаваемому красноречивы: «Не подошел», «Подарили два», «Никогда не был нужен», «Подарили не то» и пр.

С удивлением, оторвавшись от дел, я увидел наряженные елки почти во всех магазинах уже в начале ноября. Изящное напоминание: «покупай покупай покупай, а то не успеешь!» Просто на месяц раньше. Вы можете наблюдать эпическую картину: буржуазная традиция прокачивать новогодние продажи чуть ли не за полгода до самого ивента схлестнулась тут с советской традицией грести всё и много. Это покруче традиции советских лузеров-алкоголиков из не сильно уже смешного фильма ходить в баню перед Новым годом. Эти две темы, смешавшись, образовали убойную смесь. Куда бы я не зашел вчера, одно и то же дежавю – взмыленное население сосредоточенно отслюнявливает на кассах свои кровные, радуя овнеров розничных точек. Не знаю, как истинные католики, но розница в католическое Рождество должна стоять за прилавками с молитвенниками в руках и не останавливаясь петь «Аллилуйя!», поголовно: от тети, торгующей на «7 километре», до совета директоров крупнейшей сети супермаркетов. До Нового года только пять дней, это значит, что продастся всё, улетит со свистом.

Есть такой наркотик, называется ОРЖ – Один Раз Живем. Он не менее опасен, чем знаменитый люмпен-пролетарский ДЖЛ – Деньги Жгут Ляжку. Он тоже появился в нищем и убогом СССР. Детей на него подсаживают родители, отмотавшие Советский Союз. Подсаживают своим примером и всей своей жизнью. И дети, помня заветы отцов, всю осень скромно кушают макарошки и суррогатные сосиски, чтобы 1,2,3 января обожраться сырокопченым балыком и вылакать хеннеси ценой в половину своей заводской получки – до скорой, праздник же! А 4 января вывалить в контейнер у дома выварку прокисшего оливье – зато по-богатому! Во всей симптоматике бедномыслия, которую я коллекционирую много лет, нет ничего омерзительнее этого. Марнотратство, причем эпизодическое, (на постоянное нет средств, а как хотелось бы!) как традиция предков, наложенное на повальную нищету сегодняшней Украины – тяжелое зрелище.

Стране предстоит много лет выздоравливать от этой врожденной болезни.

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