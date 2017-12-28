Массовое увольнение водителей после перевода автомобилей на газомоторное топливо произошло не только в "Газпроме", но и в минобороны РФ и других ведомствах страны, отметил президент РФ Владимир Путин. Путин рассказал, почему из "Газпрома" увольняются водители Фото: EPA после перевода принадлежащих компании авто на газомоторное топливо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета РФ 27 декабря, сообщило агентство "РИА Новости".По словам Путина, водители начали увольняться, так как "сливать нечего". Он отметил, что подобная ситуация сложилась в минобороны РФ и других ведомствах.Президент РФ выступил за перевод авто других предприятий на газ, отметив, что реализация нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгоднее, чем газа. В ноябре 2016 года пресс-служба "Газпрома" сообщала, что доля газомоторных автомобилей в автопарке компании составляла 26%. "В среднесрочной перспективе компания планирует значительно увеличить количество собственной газомоторной техники. Реализация этой программы уже принесла существенный экономический эффект: суммарно в 2014–2015 годах и за 10 месяцев 2016 года от замещения жидкого моторного топлива газомоторным "Газпром" сэкономил более 1,3 млрд руб ($22,6 млн. – )", – говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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