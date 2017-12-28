Курс доллара США падает относительно основных мировых валют

Курс американского доллара показывает существенное снижение в ходе азиатских торгов в четверг.

Ряд инвесторов, вероятно, делают ставку на то, что улучшение прогноза для экономики еврозоны даст толчок к повышению стоимости единой европейской валюты, отмечает MarketWatch.

Между тем укороченная в связи с Рождеством рабочая неделя и приближение новогодних праздников не способствуют активной торговле, тем более, что многие трейдеры предпочитают уйти в отпуск до начала следующего года.

Негативное влияние на доллар оказывает также падение доходности US Treasuries. Кроме того, традиционный спрос в конце года на американскую валюту со стороны крупных институциональных инвесторов, похоже, сошел на нет, отмечают эксперты.

"Основная часть подобных сделок была проведена до Рождества", - заявил глава отдела валютных стратегий Wells Fargo Securities Ник Бенненброк.

Индекс потребительского доверия в США в декабре снизился до 122,1 пункта, сообщила в среду исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в ноябре индикатор составлял 128,6 пункта, а не 129,5 пункта, как было объявлено ранее. Это был максимальный уровень за последние 17 лет.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного сокращения - до 127,5 пункта с ранее объявленного ноябрьского уровня.

Евро торгуется утром в районе $1,1929 против $1,1888 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 134,54 иены по сравнению со 134,75 иены днем ранее. Курс доллара составляет 112,79 иены против 113,35 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,26%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,32%.

Курс британской нацвалюты составляет сейчас $1,3434 по сравнению с $1,34 на закрытие предыдущих торгов и 1,1262 евро против 1,1271 евро.