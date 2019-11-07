|Мужчина в Киеве расстрелял соседей из-за долгов по коммуналке
|07.11.2019 09:19
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Видео момента стрельбы мужчины в своего соседа в Святошинском районе Киева появилось в сети. Его опубликовал пользователь Zha Vid в YouTube.
На кадрах с места ЧП видно, как люди собрались вразумить соседа, а тот открыл огонь по ним. На видео также видно все последствия произошедшего - на полу в подъезде буквально разлилась лужа крови, один из мужчин тяжело ранен, его увезла скорая.
Жильцы также рассказали прибывшим на место журналистам, что ситуация была безысходной.