В следующем месяце в штате Аризона, США, будет продан элитный лимузин Mercedes-Benz 1939 года, который использовался для перевозки Адольфа Гитлера в Германии во время нацистских парадов.

Это одна из четырех существующих в мире моделей, когда-либо построенных, сообщает Daily Sabah.

Приводимый в действие 7,7-литровым двигателем с наддувом, способным превосходить 100 миль в час (160 км/ч), Mercedes-Benz 770K Grosser стал известен всему миру как «Супермер» и был мощным пропагандистским символом Третьего Рейха, в котором фюрер восседал на переднем сиденье.

Заявленный как «самый исторически значимый автомобиль, когда-либо предлагавшийся для публичной продажи», внушительный четырехдверный кабриолет будет предлагаться участникам торгов на всемирном аукционе в Скоттсдейле 17 января — ежегодном традиционном автомобильном мероприятии города.

Машина с номерной табличкой 1A 148461 использовалась для торжественного выезда Фюрера на его параде победы в Берлине после потрясающего поражения Франции и государственного визита итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

После поражения Германии автомобиль тихо приходил в негодность во Франции, где был захвачен после войны американскими войсками, которые, по-видимому, не подозревая о его происхождении, превратили его в военный полицейский пул.

После войны мерседес ненадолго отправился к частному владельцу в Бельгии, а затем несколько раз переходил из рук в США, прежде чем был продан европейскому коллекционеру в 2002 году, а затем российскому миллиардеру в 2009 году.

По сообщениям американских СМИ, легендарный автомобиль может уйти с аукциона за миллионы долларов.

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