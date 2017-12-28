США не верят в то, что нормализация американо-российских отношений возможна при нынешнем российском руководстве.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает «Интерфакс», информирует еizvestia.com.

Соединенные Штаты готовы продолжать сотрудничество с Россией в тех в аспектах, в которых интересы двух стран совпадают, однако до решения проблемы Украины нормализация отношений между двумя станами невозможна, а этого при нынешнем руководстве РФ не произойдет.

«Мы стоим на страже в условиях российской агрессии, но мы признаем необходимость совместной работы с Россией там, где у нас имеются общие интересы», — считает Тиллерсон.

«Сегодня у США плохие отношения с возродившейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны — Грузию и Украину, подрывает суверенитет западных держав, вмешиваясь в выборы у нас и в других государствах», — заявил он

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Он отметил, что назначение Курта Волкера спецпредставителем США по Украине «подтверждает нашу приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Без мирного урегулирования ситуации в Украине, которое должно начинаться с выполнения Россией минских соглашений, отношения с Россией не могут быть нормальными», — подчеркнул дипломат.

«Что касается России, то мы не питаем иллюзий относительно режима, с которым имеем дело», — заявил Тиллерсон.

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