Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента Сирии Башара Асада "террористом", с которым нельзя связывать мирное урегулирование в этой стране, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

"Асад, непременно, террорист, осуществлявший государственный терроризм", - сказал Р.Эрдоган.

Он добавил, что не видит Б.Асада во главе послевоенной Сирии.

"Как мы можем рассматривать будущее с президентом Сирии, который убил почти миллион своих граждан?" - отметил Р.Эрдоган.

В ответ на это заявление МИД Сирии обвинило Р.Эрдогана в поддержке террористических групп. В министерстве заявили, что Турция должна прекратить вмешиваться в дела других государств.

Указано, что Турция поддерживает в Сирии умеренную оппозицию, тогда как Россия является близким союзником президента страны Башара Асада. Россия, Турция и Иран называют себя "странами-гарантами" перемирия в Сирии в рамках астанинского мирного процесса. Сближение позиций Анкары и Москвы по урегулированию в Сирии и по другим вопросам породило предположение, что для Турции устранение Б.Асада от власти больше не является приоритетным вопросом.

В конце января Россия планирует провести в Сочи Конгресс национального диалога Сирии, против которого уже выступила сирийская оппозиция.

Напомним, Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии.

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