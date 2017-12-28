Кроме алиментов одному из родителей, который проживает отдельно от семьи с ребенком или имеет другую семью, теперь придется оплачивать посещение кружков и занятий, направленных на развитие его способностей. Такое решение вынес , передает со ссылкой на

По словам юристов, после развода дети обычно остаются с матерью, и от отца очень сложно получить даже алименты, не говоря уже о дополнительных деньгах. По их мнению, назначенная судом выплата должна покрывать все: и питание, и одежду, и обучение, и другие расходы.

" в своей правовой позиции пояснил, что тот из родителей, кто воспитывает ребенка, может отдельно требовать выплат на лечение, если оно требовалось, и отдельно – на его развитие. Это может быть и плавание, и музыкальная школа, и кружки. Для подтверждения расходов довольно предоставить копии счетов и всех чеков. Эти расходы должны быть разделены поровну между обоими родителями", - пояснили правоведы.

Сейчас в Украине активно растет количество судебных споров между разведенными родителями, и это связано с ухудшением благосостояния. Взрослые экономят на всем и на детях тоже. Поэтому иски на предмет алиментов и дополнительных выплат на содержание детей растут в геометрической прогрессии.

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