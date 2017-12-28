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НБУ упростил банкам валютный арбитраж без использования гривни
28.12.2017 09:48

НБУ упростил банкам валютный арбитраж без использования гривни

НБУ упростил банкам валютный арбитраж без использования гривни

Национальный банк Украины (НБУ) упростил условия проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли, предусматривающие куплю/продажу иностранной валюты за иностранную валюту, то есть без использования гривни.

"Банки смогут осуществлять такие операции по поручению юр- и физлиц-предпринимателей, тогда как ранее их можно было осуществлять только по поручению клиентов-физлиц; смогут проводить арбитражные операции с новым инструментом - банковскими металлами", – говорится в сообщении центробанка в среду со ссылкой на постановлением №143 от 26 декабря, которое вступит в силу 2 января 2018 года.

НБУ добавляет, что банки также получат возможность проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, но и с иностранными небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими право осуществлять торговлю иностранной валютой, а также смогут заключать договора для проведения арбитражных операций с другими уполномоченными банками, которые уже установили отношения с иностранными контрагентами.

"Также отменяются требования о регистрации банками в Национальном банке правил проведения арбитражных сделок … и клиентских операций по купле-продаже иностранных валют на условиях "форвард" в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке", – отмечает регулятор.

Помимо этого, принятое постановление позволяет международным финансовым организациям (МФО) покупать или продавать валюту в любом украинском банке по выбору, а не только в том учреждении, где открыт их счет.

Документ отменяет также норму, согласно которой покупка иностранной валюты 1-й группы Классификатора для выполнения долговых обязательств заемщика по кредиту разрешается только при условии, что в счет кредита кредитор действительно также передал иностранную валюту 1-й группы Классификатора.

Как считает Нацбанк, указанные меры будут помогать расширению возможностей банков по проведению арбитражных операций, расширят круг клиентов, которые смогут осуществлять такие операции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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