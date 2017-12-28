НБУ упростил банкам валютный арбитраж без использования гривни

Национальный банк Украины (НБУ) упростил условия проведения арбитражных операций на условиях маржинальной торговли, предусматривающие куплю/продажу иностранной валюты за иностранную валюту, то есть без использования гривни.

"Банки смогут осуществлять такие операции по поручению юр- и физлиц-предпринимателей, тогда как ранее их можно было осуществлять только по поручению клиентов-физлиц; смогут проводить арбитражные операции с новым инструментом - банковскими металлами", – говорится в сообщении центробанка в среду со ссылкой на постановлением №143 от 26 декабря, которое вступит в силу 2 января 2018 года.

НБУ добавляет, что банки также получат возможность проводить арбитражные операции не только с иностранными банками, но и с иностранными небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими право осуществлять торговлю иностранной валютой, а также смогут заключать договора для проведения арбитражных операций с другими уполномоченными банками, которые уже установили отношения с иностранными контрагентами.

"Также отменяются требования о регистрации банками в Национальном банке правил проведения арбитражных сделок … и клиентских операций по купле-продаже иностранных валют на условиях "форвард" в Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке", – отмечает регулятор.

Помимо этого, принятое постановление позволяет международным финансовым организациям (МФО) покупать или продавать валюту в любом украинском банке по выбору, а не только в том учреждении, где открыт их счет.

Документ отменяет также норму, согласно которой покупка иностранной валюты 1-й группы Классификатора для выполнения долговых обязательств заемщика по кредиту разрешается только при условии, что в счет кредита кредитор действительно также передал иностранную валюту 1-й группы Классификатора.

Как считает Нацбанк, указанные меры будут помогать расширению возможностей банков по проведению арбитражных операций, расширят круг клиентов, которые смогут осуществлять такие операции.