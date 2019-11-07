7 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Украинцам обещают еще 5 дней "бабьего лета" — прогреет до +22° • Япония отказала в визе крымской саксофонистке из-за паспорта РФ • США предоставили Польше безвиз • Киев отмечает День освобождения от нацистских оккупантов • Украинцы рассказали о главных источниках доходов • В Украине сегодня сильные порывы ветра - до 15-20 м/с • Кабмин запретил ввоз подержанных вагонов из Россиивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: драки, депутаты, Ляшко, Борисполь, политики, скандалы, Герус. 7 ноября 304драки, депутаты, Ляшко, Борисполь, политики, скандалы, Герус. Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував скандал із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом на тему імпортованої Україною електроенергії. Ляшко нібито випадково зустрів Геруса у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя". Запитав, чому "слуга народу" не з народом і за які гроші той влаштовує переліт. Далі Ляшко взявся питати про російську енергію і назвав Геруса "довб..ом". Після того як колишній нардеп ткнув у чинного нардепа пальцем, між ними зав'язалася штовханина, під час якої Ляшко вчепився за Герусову сорочку і порвав її. Повідомлення Ляшка: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками". Повідомлення Геруса: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію". Фоторепортажи Популярные теги концерты, путешествия, юмор, фотографы, Сергей Смоленцев, Динамо, праздники, марш, корабли, Майдан, Одесса, Львов, военная техника, аннексия Крыма, митинги, полиция, заводы, учения, Карпаты, досуг, Порошенко, Шахтер, церковь, фестивали, знаменитости, ЗСУ, акции, парады, соревнования, Нацгвардия, город, женщины, тест-драйв, люди, музыка, история, выборы, традиции, Путин, уикенд, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, спорт, Донбасс, джаз, катастрофы, ВМС, туризм, фотоподборки, АТО, футбол, транспорт, мир, фотоконкурсы, зима, самолеты, дизайн, #Євромайдан, автомобили, депутаты, авиация, столкновения, выставки, политика, архитектура, дети, Львів, Верховная Рада, цирк, протесты, фотография, фотопроект, стихийные бедствия, Киев, политики, суд, природа, животные, кошки, ВСУ, милиция, технологии, НАТО, вера, беспорядки, экология, оккупация, искусство, солдат, бизнес, Россия, Саакашвили, мода, живопись, война, общество, портрет, пейзажи, США, культура Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис концерты, путешествия, юмор, фотографы, Сергей Смоленцев, Динамо, праздники, марш, корабли, Майдан, Одесса, Львов, военная техника, аннексия Крыма, митинги, полиция, заводы, учения, Карпаты, досуг, Порошенко, Шахтер, церковь, фестивали, знаменитости, ЗСУ, акции, парады, соревнования, Нацгвардия, город, женщины, тест-драйв, люди, музыка, история, выборы, традиции, Путин, уикенд, Александр Зубко, Дмитрий Дятлов, спорт, Донбасс, джаз, катастрофы, ВМС, туризм, фотоподборки, АТО, футбол, транспорт, мир, фотоконкурсы, зима, самолеты, дизайн, #Євромайдан, автомобили, депутаты, авиация, столкновения, выставки, политика, архитектура, дети, Львів, Верховная Рада, цирк, протесты, фотография, фотопроект, стихийные бедствия, Киев, политики, суд, природа, животные, кошки, ВСУ, милиция, технологии, НАТО, вера, беспорядки, экология, оккупация, искусство, солдат, бизнес, Россия, Саакашвили, мода, живопись, война, общество, портрет, пейзажи, США, культураВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко влаштував скандал із депутатом фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом на тему імпортованої Україною електроенергії. Ляшко нібито випадково зустрів Геруса у залі офіційних делегацій VIP-терміналу "Борисполя". Запитав, чому "слуга народу" не з народом і за які гроші той влаштовує переліт. Далі Ляшко взявся питати про російську енергію і назвав Геруса "довб..ом". Після того як колишній нардеп ткнув у чинного нардепа пальцем, між ними зав'язалася штовханина, під час якої Ляшко вчепився за Герусову сорочку і порвав її. Повідомлення Ляшка: "Сьогодні випадково побачив у ЗОДі "слугу народа" Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками". Повідомлення Геруса: "Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати шоу-провокацію". 07.11.2019



новости украины все киеве awards ноября новости Теги: экономика