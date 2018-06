Для того, чтобы помочь медведю, полицейский решил выбить окна в машине. Животное выбралось через окно и убежало в лес.

DARING: A brave deputy was called to rescue a bear trapped inside a vehicle in Carnelian Bay, California.