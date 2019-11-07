Обнародован допрос бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера



В своих показаниях Конгрессу Волкер рассказал, что для Луценко было важно удержаться в должности генпрокурора:

"Я считаю, что Луценко действовал в собственных интересах, откровенно распространяя выдумки, чтобы казаться важным для США, потому что он хотел сохранить свою работу. Он должен был уйти после выборов нового президента. Это было видно еще до избрания Зеленского, было бесспорно, настолько тот популярен. Его назначил предыдущий президент Петр Порошенко. Я думаю, что у Луценко было несколько мотивов, но главный - оставаться в должности, чтобы предотвратить расследование против себя из-за вещей, который он, вероятно, совершил как генпрокурор. Поэтому он стремился казаться важным и ценным для США, потому что Соединенные Штаты могли бы предотвратить его увольнение новым президентом". - Заявил Курт Волкер.

Стенограмма Волкера. Избранное

Узнав, что Руди Джулиани намеревался изучить обвинения, выдвинутые Генеральным прокурором Луценко (послу Мари Йованович - Ред.), посол Волкер предупредил г-на Джулиани, что "Луценко не заслуживает доверия" (стр. 226-227)

Ответ: Итак, через СМИ я узнал, что он собирается ехать в Украину, и он намеревался обсуждать эти обвинения, сделанные Луценко, и собирался исследовать их. Я обратился к нему, чтобы проинформировать его о паре ключевых моментов. Луценко не заслуживает доверия. Не слушайте, что он говорит.

Вопрос: Вы сказали Руди Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия?

Ответ: Да. Да.

Когда вице-президент Джо Байден призвал Украину уволить бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, он "выполнял политику США в то время и то, что на международном уровне считалось правильной политикой" (стр. 330).

Вопрос: Итак, вы сказали, что ранее вы свидетельствовали, что у вас нет никаких сомнений в том, что вице-президент Байден действовал полностью - я перефразирую - с точки зрения его рекомендации избавиться от Генерального прокурора Шокина. Это верно?

Ответ: Верно. В то время он проводил политику США, и то, что на международном уровне понималось как правильная политика, верно.

23 мая 2019 года посол Волкер, министр энергетики Рик Перри и посол в Европейском союзе Гордон Сондленд рекомендовали президенту Трампу назначить встречу в Овальном кабинете с вновь избранным президентом Украины, но президент Трамп заявил, что украинцы "пытались меня уничтожить" и что им следует "поговорить с Руди" (стр. 279, 304)

Вопрос: Фактически, в вашей беседе с президентом в мае заявленные причины его глубокого недоверия или неприязни к украинцам объяснялись тем, как он воспринимал их роль в выборах 2016 года и/или деле Пола Манафорта. Это правильно?

Ответ: Это было упомянуто, но было более длинное утверждение, что "они все коррумпированы, они все ужасные люди", и, вы знаете, "я не хочу тратить на это хотя какое-то время". Это было… это было более широкое утверждение. И он также сказал: "И они пытались меня уничтожить".

....

Ответ: Итак, мы настоятельно рекомендовали ему пообщаться с этим новым президентом, потому что он полон решимости бороться со всеми теми вещами, на которые жаловался президент Трамп.

Вопрос: А как отреагировал президент?

Ответ: Он просто не верил в это. Он был скептичен. И он также сказал: это не то, что я слышал. Я слышал, вы знаете, в его окружении есть ужасные люди. И он сослался на то, что частично он слышал об этом от г-на Джулиани.

Вопрос: Можете ли вы объяснить немного больше о том, что президент сказал о Руди Джулиани на той встрече?

Ответ: Он сказал, что это не то, что я слышу. Я слышу кучу других вещей. И я не знаю, как он сформулировал это с Руди, но это было - я думаю, что он сказал не в качестве инструкции, а просто как комментарий: поговорите с Руди. Он знает все эти вещи, и там вокруг него есть несколько плохих людей. Такой была суть.

3 июля 2019 года посол Волкер встретился с президентом Зеленским в Торонто, Канада, и объяснил ему, что г-н Джулиани распространяет "негативный рассказ об Украине". Это "противодействовало" усилиям президента Зеленского. (Стр. 242-243)

Вопрос: Что вы имели в виду под "фактором Джулиани" и кому вы объясняли этот фактор?

Ответ: Я объяснил это президенту Зеленскому и руководителю администрации президента, Андрею Богдану, [который] стоял рядом с ним. И я объяснил, что, по моему мнению, имеет место негативное повествование об Украине, которое противодействует всему хорошему, что он делает, и что мы официально общаемся, но Руди Джулиани усиливает свой негатив в сторону Украины. Так что это негативный фактор для имиджа Украины в Соединенных Штатах и ​​нашей способности продвигать двусторонние отношения.

Негативное повествование г-на Джулиани про Украину было "проблемой", это препятствовало "способности чиновников США строить отношения" с Украиной. (Стр. 138)

Вопрос: И, посол Волкер, просто для ясности, в своем вступительном заявлении вы упомянули о проблеме, с которой вам пришлось иметь дело.

Ответ: Да. Это была проблема.

Вопрос: Руди Джулиани был проблемой?

Ответ: Негативное повествование об Украине, которое продвигал г-н Джулиани, было проблемой. Это, на мой взгляд, мешало нашей способности строить отношения так, как мы должны делать, насколько я понимаю.

Украинские чиновники "попросили быть на связи" с г-ном Джулиани как с прямым каналом связи с президентом Трампом. (Стр. 47)

Вопрос: Так почему же Руди Джулиани играет какую-то роль в отношениях с украинцами?

Ответ: Потому что украинцы попросили связаться с ним, чтобы донести сообщение, что они уже не такие, как раньше.

Вопрос: Таким образом, украинцы верили, что, поговорив с Руди Джулиани, они могли бы общаться с президентом Трампом?

Ответ: Этот информационный поток достиг бы Президента.

Вопрос: Потому что Руди Джулиани передал бы эту информацию президенту, по-видимому, правильно?

Ответ: Да.

10 июля 2019 года посол Волкер встретился с помощником президента Зеленского Андреем Ермаком, который попросил установить связь с г-ном Джулиани, и посол Волкер устроил звонок 22 июля (стр. 138-139)

Вопрос: Знаете ли вы, что Руди Джулиани и Андрей Ермак обсуждали заранее звонок между президентом Трампом и президентом Зеленским?

Ответ: Итак, последовательность здесь - Андрей встретился со мной 10 июля. Я связался с Руди, чтобы проверить... Андрей попросил меня соединить его с Руди. Я связался с Руди, чтобы посмотреть, могу ли я попросить его поговорить с Ермаком. Я хотел, чтобы обе стороны желали этого разговора, прежде чем делать что-либо. И он - мы встретились, я полагаю, 19 июля. Затем я устроил телефонный звонок между ними 22 июля. И это был только вводный телефонный звонок, чтобы они могли поговорить друг с другом.

Вопрос: Вы присутствовали при этом звонке?

Ответ: Я был при этом звонке. И это было буквально: Г-н Джулиани, позвольте мне представить г-на Ермака. Я хотел связать вас, бла бла бла. И они согласились встретиться лично. И г-н Джулиани сказал, что он собирался быть в Мадриде на следующей неделе или в период с 1 по 5 мая, и г-н Ермак согласился встретиться с ним там.

Вопрос: Вы имеете в виду август? Я полагаю, вы сказали, май.

Ответ: Я извиняюсь. Август, да, август.

18 июля 2019 года посол Волкер узнал, что Управление по административным вопросам и бюджету поставило "необычную" блокировку помощи Украине в сфере безопасности, но он не смог получить объяснение. (Стр. 79-80, 121)

Вопрос: И то же самое с вопросом о помощи, иностранной помощи. Вы знаете, по вашему опыту, иностранная помощь иногда блокируется. Есть проблемы, которые нужно решить, и тогда блокировка снимается. Что здесь необычного?

Ответ: Вы правы. Я согласен с вами в том, что помощь иногда задерживается по множеству причин. Это правда. Здесь у нас был случай, когда все, с кем я говорил с политической стороны Администрации - вы знаете, Пентагон, военный, гражданский, государственный департамент, Совет национальной безопасности - все они думали, что действительно важно обеспечить эта помощь. И блокировние в этих обстоятельствах было необычно. Я не знал причину. Не было дано никаких причин, почему это произошло.

Источником (блокирования) было Управление по административным вопросам и бюджету, следовательно я сразу подумал о бюджетных вопросах, что, по какой-то причине, оно идет оттуда. Был один отчет о том, что нужно придержать всю помощь из-за опасений по поводу расходов на конец года, которые оказались неэффективными. Я просто не верил, что это блокирование задержится надолго, так как политическое общество в администрации решило идти вперед в этом вопросе.

Вопрос: И так и случилось?

Ответ: Так и случилось.

...

Вопрос: А когда вы обратили внимание на задержку помощи?

Ответ: 18 июля.

Вопрос: Значит, вам стало это известно до телефонного разговора президента с президентом Зеленским?

Ответ: Да.

Вопрос: И вы пытались выяснить причину приостановки. Вы сказали, что ...

Ответ: Да.

Вопрос: ...поговорили с госдепом, министерством обороны, и никто не понял причины, по которым помощь была ...

Ответ: Никто никогда не приводил причину, почему. И я привел своим собеседникам обоснования, почему мы не должны удерживать помощь ...

Вопрос: Я понимаю это, но ...

Ответ: Да.

Вопрос: ...но такому серьезному и значительному вопросу должно быть объяснение, верно?

Ответ: Должно было быть, но не было.

19 июля 2019 года во время завтрака в отеле "Трамп" с господином Джулиани и Львом Парнасом, посол Волкер предупредил, что обвинения против вице-президента Байдена были "просто не заслуживающими доверия" на основе его личных знаний. (Стр. 202-203, 228-231)

Ответ: Одна из вещей, которую я сказал в тот завтрак, на котором я был с мистером Джулиани, это единственный раз, когда вице-президент Байден обсуждался со мной, и он повторял - он не выдвигал обвинений и не пытался расследовать, - но он повторял все то, что было в СМИ, о чем мы говорили ранее, вы знаете, генеральный прокурор и его сын в компании и все такое. И я сказал Руди на нашем первом завтраке, что мне не верится, что на Джо Байдена можно будет повлиять в выполнении его обязанностей вице-президента деньгами или поблажками для его сына или что-то в этом роде. Я знаю его давно, он человек честный, и все это не заслуживает доверия. С другой стороны, пытались ли украинцы влиять на наши выборы или пытались ли приобрести влияние, это вполне правдоподобно.

...

19 июля я завтракал с Руди, и Лев Парнас присутствовал на этом завтраке.

Вопрос: Кто такой Лев Парнас? Какое он имеет отношение к Джулиани?

Ответ: Я не знаю, каковы их отношения. Они кажутся друзьями. Я предположил, что Джулиани привел его на встречу, потому что он украинец-американец и следовательно много знает об Украине.

Вопрос: Вы знаете, делал ли Лев Парнас что-нибудь, чтобы помочь Джулиани познакомиться с украинскими чиновниками?

Ответ: Я не знаю.

Вопрос: Вы знаете что-нибудь еще о Льве Парнасе? Были ли у вас какие-либо взаимодействия с ним до той встречи за завтраком?

Ответ: Никогда не встречал его ни до, ни после.

Вопрос: Где вы завтракали?

Ответ: В отеле "Трамп".

Вопрос: Почему вы завтракали в отеле "Трамп"?

Ответ: Потому что я догадывался, что именно там остановится Руди, так что это было проще только.

Вопрос: Когда вы встретились с Андреем Ермаком во время его пребывания в округе Колумбия, где он остановился?

Ответ: Я полагаю, что он остановился в отеле "Трамп".

...

Вопрос: Вы знаете кого-то по имени Игорь Фруман?

Ответ: Я читал это имя в сообщениях прессы. Я не помню вероятно, он был на том же завтраке, но я, честно говоря, не помню.

Вопрос: Вы сказали, что, может быть, он… Фруман, вероятно, был на завтраке?

Ответ: Он, вероятно, был там.

Вопрос: Сколько человек было на завтраке?

Ответ: Я помню, как Лев Парнас, Руди Джулиани и я сидели за столом. Было двое других людей за отдельным столом. И один из них, вероятно, был Игорь Фруман, или нет. Я не знаю.

Г-н Джулиани "интересовался Байденом" и "сыном вице-президента Байдена", но посол Волкер "отступил", потому что теория мистера Джулиани была опровергнута. (Стр. 331-332)

Вопрос: То есть, по вашему свидетельству, вы поняли, что желание Руди Джулиани, чтобы украинское правительство расследовало дело Burisma, связано с потенциальным отмыванием денег или иным преступным поведением самой компании, а не в связи с Джо или Хантером Байденами?

Ответ: Я полагаю, что Джулиани интересовал Байден, сын вице-президента Байдена, и я был против этого, и я понимал это различие.

Вопрос: Итак, вы понимал это различие, потому что вы поняли, что вся теория опровергнута, и нет никаких подтверждающих доказательств, верно?

Ответ: Да.

Посол Волкер объяснил обмен текстовыми сообщениями с послом Сондлендом за три дня до того, как у Президента Зеленского и Президента Трампа был телефонный разговор 25 июля 2019 года. (Стр. 276-277)

[22.07.19 16:27:55] Курт Волкер: организовал отличный телефонный звонок с Руди и Ермаком. Они встретятся, когда Руди отправится в Мадрид через пару недель.

[22.07.19 16:28:08] Курт Волкер: Руди сейчас выступает за телефонный звонок.

[22.07.19 16:28:26] Курт Волкер: У меня звонок насчет замены Фионе, и затем я позвоню Болтону, если нужно.

[22.07.19 16:28:48] Курт Волкер: Но я могу сказать Болтону, а ты можешь сказать Мику, что Руди согласен на звонок, если это поможет.

Вопрос: хорошо. Если бы вы могли прочитать ...

Ответ: Две строки вниз. "Я могу сказать Болтону, а вы можете сказать Мику" - это Малвани, глава OMB (Управление по административным вопросам и бюджету), которого Гордон знает, - "что Руди согласен на звонок, если это поможет".

Вопрос: А через 3 дня звонок произошёл, верно?

Ответ: Да.

Вопрос: И это был телефонный звонок, который вы пытались устроить ...

Ответ: Да.

Вопрос: ...в течение пары месяцев, верно?

Ответ: Да.

Звонок президента Трампа 25 июля 2019 года с президентом Зеленским был "довольно неожиданным", "крайне неудачным" и "взрывоопасным" (стр. 353-354)

Вопрос: Когда вы впервые прочитали запись разговора от звонка 25 июля, как вы отреагировали?

Ответ: Я был удивлен. За все это время я ничего не слышал о Байденах, Хантере Байдене или Джо Байдене. И я был очень активным, как вы видите. Я очень активно общался с людьми, пытался решить некоторые из этих проблем, пытался организовать визиты в Белый дом, телефонные звонки. И то, что это произошло, и что я не знал об этом, было довольно неожиданно.

Вопрос: В дополнение к тому, что вы были удивлены, вас вообще обеспокоило то, что вы читали?

Ответ: Да. Я полагаю, это был ваш вопрос ранее. Это снова создает проблему, когда все, что мы пытаемся сделать, чтобы продвинуть двусторонние отношения, усилить нашу поддержку Украины, укрепить позиции против России, теперь втягивается во внутриполитические дебаты в США, внутриполитическое повествование омрачает это. И я думаю, что это крайне безуспешно для нашей политики относительно Украины.

Вопрос: Понимали ли вы, что, по крайней мере, часть обсуждения во время этого звонка была о том, что президент просил Украину сделать что-то, что также повлияет на внутриполитическую ситуацию здесь, в США?

Ответ: Ну, если обратиться к президенту Украины с просьбой поработать вместе с генеральным прокурором и разобраться в этом, то вы видите, как это сейчас происходит, это становится взрывоопасным в нашей внутренней политике.

Г-н Ермак "должен был быть" при телефонном звонке 25 июля 2019 года между президентом Трампом и президентом Зеленским и был осведомлен о просьбах президента Трампа о том, чтобы Украина провела расследование в отношении вице-президента Байдена и выборов 2016 года. (Стр. 111-112)

Вопрос: В этом контексте вы позже обсуждали утверждение о том, что Андрей Ермак предлагал провести встречу с Президентом для его босса, г-на Зеленского, верно?

Ответ: Да. За исключением того, что я не знал, что именно таким был контекст в то время.

Вопрос: Нет, я понимаю, что вы этого не знали, но Андрей Ермак знал это, не так ли?

Ответ: Он должен был присутствовать при этом телефонном звонке.

Вопрос: Хорошо. Итак, Андрей Ермак знает, что президент Соединенных Штатов хочет, чтобы дела Джо Байдена и его сына были расследованы, и что президент до сих пор не желал назначать дату встречи.

Ответ: Да.

Посол Волкер объяснил обмен текстовыми сообщениями, в котором посол Сондленд писал, что президент Трамп "действительно хочет получить результат" (стр. 183)

[9/9/19, 5:35:53 PM] Гордон Сондленд: Моррисон готов назначить встречу, как только Ермак подтвердит.

[9/9/19, 17:46:21] Курт Волкер: Отлично! Как ты его переубедил? :)

[9.09.19, 17:47:34] Гордон Сондленд: Не уверен, что я это сделал. Я думаю, что президент США действительно хочет получить результат.

[9/9/19, 5:48:00 PM] Курт Волкер: Но знает ли он это?

[9/9/19, 17:48:09] Гордон Сондленд: Да.

[9/9/19, 5:48:37 PM] Гордон Сондленд: бесспорно, идет много разговорв

[9/9/19, 5:48:38 PM] Курт Волкер: ОК, тогда хорошо, что это идет из двух отдельных источников

[9/9/19, 5:51:18 PM] Гордон Сондленд: Во избежание недоразумений, может быть полезно попросить Андрея составить проект Государственного меморандума (эмбарго), чтобы мы могли точно увидеть, что они конкретно предлагают. Хотя Зе и дает живую пресс-конференцию, они все же могут подвести итог в кратком заявлении. Мысли?

[9/9/19, 17:51:42] Курт Волкер: Согласен!

Вопрос: Я хотел бы перейти к нижней трети, а именно к сообщению 9 августа 2019 года в 5:35 вечера, где посол Сондленд пишет: Моррисон готов назначить встречу, как только Ермак подтвердит.

Ответ: Хорошо.

Вопрос: О чем там говорил посол Сондленд?

Ответ: Моррисон готов получить даты, как только Ермак подтвердит. Я думаю, он сослался на Ермака, который подтвердил, что президент Зеленский собирался сделать заявление в соответствии с тем, что мы обсуждали в другом разговоре.

Вопрос: Заявление о расследовании?

Ответ: Заявление о приверженности Украины борьбе с коррупцией и расследованию прошлых дел, и именно там у нас был вопрос, который мы обсуждали ранее - будет ли конкретно упомянуть Burisma и 2016 год или нет. Это отсылка к этому.

Г-н Джулиани настаивал на том, что проект заявления, который будет выпущен Украиной, должен включать ссылки на "Burisma и 2016". (стр. 71-72, 113)

Ответ: Вот что я хотел сделать с заявлением - и это была не моя идея. Мне кажется, она появилась в разговоре, который г-н Джулиани имел с г-ном Ермаком в Мадриде 2 августа, потому что именно Ермак пришел ко мне с черновиком заявления. И я посчитал это ценным для получения письменного подтверждения от украинского правительства об их приверженности реформам и изменениям и борьбе с коррупцией, потому что я полагал, что это будет полезно в преодолении этого глубокого скептицизмв, который был у президента по поводу Украины.

Вопрос: И проект заявления прошел несколько итераций. Это верно?

Ответ: Да. Это было довольно быстро, хотя я точно не знаю сроки. Но, в основном, Андрей Ермак посылал мне сообщения. Я делился ими с Гордоном Сондландом. У нас есть разговор с Руди о том, что украинцы работают над этим текстом. Руди говорит: хорошо, но если в нем не говорится о Burisma и о 2016, что это значит? Вы знаете, это не заслуживает доверия. Вы знаете, они скрывают что-то. Итак, мы поговорили, и я сказал: вы говорите, что если в конце этого заявления просто вставьте Burisma и 2016, вы думаете, это будет более правдоподобно? И он сказал: да.

...

Андрей Ермак прислал мне проект заявления, в котором этого не было. И я обсудил это заявление с Гордоном Сондлендом и с Руди Джулиани, чтобы увидеть… Не зная этого, будет ли это полезно, поможет ли это передать чувство приверженности Украины борьбе с коррупцией и так далее. И в этом разговоре г-н Джулиани сказал: "Если не сказать о Burisma и 2016, это не заслуживает доверия, потому что что они скрывают?

13 августа 2019 года посол Волкер направил предлагаемую "вставку" в проект заявления про "два ключевых пункта" - "Burisma и Выборы 2016". (Страница 191)

Вопрос: Что вы написали мистеру Ермаку?

Ответ: Я сказал: Привет, Андрей, хороший разговор. Ниже приводится текст с вставкой в ​​конце по двум ключевым пунктам. Мы будем работать по официальному запросу.

Вопрос: Что вы имели в виду под двумя ключевыми пунктами?

Ответ: Это Burisma и выборы в 2016 году.

Вопрос: И именно это Руди Джулиани хотел видеть в заявлении...

Ответ: Это верно.

Вопрос: ...Президента Украины?

Ответ: Это верно. И когда я сказал, что мы будем работать по официальному запросу, Андрей спросил, был ли когда-либо сделан требование США о расследовании вмешательства в выборы в 2016 году.

Посол Волкер обнаружил, что министерство юстиции официально не просило Украину начать расследования, продвигаемые г-ном Джулиани. (Стр. 196-197, 45)

Вопрос: Говорили ли вы с кем-либо в Министерстве юстиции о том, запросили ли США официальное расследование?

Ответ: Нет, я этого не сделал. Я спросил - я попросил нашего поверенного это проверить. Потом я понял, что этого никогда не было. И это был еще один фактор в моем совете украинцам не начинать его сейчас.

Вопрос: Вы сказали, что украинцы не начали конкретного расследования?

Ответ: Да, да.

Вопрос: Говорили ли вы с украинцами о том, запрашивали ли США когда-либо официальное расследование?

Ответ: В разговоре с Андреем он высказался по поводу заявления, и он спросил, делалось ли это.. Я не знал ответа. Вот почему я хотел это выяснить. Когда я узнал ответ, что (запроса) не было, я сказал, ну, давайте просто не начинать это.

Вопрос: Итак, г-н Ермак хотел знать, делало ли Министерство юстиции США...

Ответ: Да.

Вопрос: ...когда-либо официальный требование?

Ответ: Да. Он сказал, я думаю, вполне уместно, что если они отвечают на официальную просьу, это одно. Если нет официального запроса, это другое. И я согласен с этим.

...

И мой комментарий ему был от том, что по моему мнению, это веские причины. И кроме того, я просто думаю, что важно избегать только, что выглядит так, как будто это внутренняя политика. Просто не стоит делать этого. Поэтому я сказал Андрею, я согласен с тобой, не делай этого.

Проект заявления остался на бумаге, потому что украинцы не хотели ссылаться на Burisma и 2016, но "Руди было не переубедить". (Страница 259-260)

Вопрос: Что случилось с этим заявлением?

Ответ: Оно заглохло. Я имею в виду, никто... Как только мы начали видеть темп взаимодействия с Украиной, у нас сначала возникло ощущение, что Руди не будет убежден, что это что-то значит, и, следовательно, не передаст позитивный сигнал президенту, если в нем не будет идти речь о Burisma и 2016-м. Я договорился с украинцами, что они не должны этого делать, и на самом деле я сказал им: просто оставьте это дело и подождите, пока у вас не будет собственного генерального прокурора. Давайте работать над такими существенными вопросами, как помощь в сфере безопасности и все такое. Давай просто сделаем это. И дело оставили.

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